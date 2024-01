Penny-Markt in Winterbach „Ist im Baugesetzbuch so vorgesehen“

Einen Lebensmittel-Nahversorger für die Menschen in Winterbach gibt es schon seit Jahren nicht mehr. Nun soll ein Penny-Markt kommen. Noch in diesem Sommer werden nach der Vorstellung des Investors die Bauarbeiten beginnen. Gegen Ende des Jahres will er den Markt eröffnen. Entstehen soll der Discounter mit einer Verkaufsfläche von knapp unter 800 Quadratmetern am Ausgang des Ortes in Richtung St. Wendel. Dort ist bislang Ackerland – die landwirtschaftliche Nutzung hat hier Vorrang. Bis jetzt. Doch der Stadtrat hat eine entsprechende Änderung auf den Weg gebracht, und der Investor MCC aus Pirmasens treibt die Planungen voran. Was die einen erfreut und andere frustriert.