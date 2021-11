Stadt St. Wendel gibt bekannt : „Wir tun dies schweren Herzens“: Lieblings-Weihnachtsmarkt vieler Saarländer abgesagt

Update St. Wendel Damit reagiert Bürgermeister Peter Klär auf die stetig steigenden Infektionszahlen. „Wir haben uns entschieden und lavieren nicht herum. Ich glaube, dass diese Klarheit von den Bürgern geschätzt wird. Es geht um Leben und Gesundheit. Alles andere hat sich dem unterzuordnen“, so Klär.

Ein verkleinerter Weihnachtszauber und zuletzt der klassische Weihnachtsmarkt mit Programm – gleich zwei Varianten hat die Stadt St. Wendel in den zurückliegenden Wochen und Monaten geplant. Doch angesichts der immer stärker steigenden Infektionszahlen sehen die Verantwortlichen für beide Formate keine Chance mehr. Nach einer Besprechung mit dem Krisenstab hat Bürgermeister Peter Klär (CDU) am Donnerstagmorgen den St. Wendeler Weihnachtsmarkt, der vom 4. bis 12. Dezember geplant war, abgesagt.

Weihnachtsmarkt in St. Wendel wäre „moralisch nicht vernünftig“

Die Situation in den Krankenhäusern und die drastische Zunahme von Corona-Neuinfektionen lasse der Stadt keine Wahl. „Bei den rasant steigenden Inzidenzen ist es nicht zu verantworten, eine Großveranstaltung mit tausenden von Besuchern durchzuführen, die sich auf engstem Raum ,kuscheln“, so Klär und weiter: „Das ist moralisch nicht vernünftig und darüber hinaus das falsche Signal, gerade auch für alle Beschäftigten in den Kliniken, die an ihrer Belastungsgrenze arbeiten.“ Er könne sich zudem nicht vorstellen, dass man auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein trinkt und feiert, während auf den Intensivstationen Menschen um ihr Leben ringen.