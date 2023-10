Rundgang in St. Wendel Das ist das Highlight auf der Wendelskirmes 2023 (mit Fotos)

St Wendel · In St. Wendel ist wieder Rummel-Zeit. Wir haben einen Rundgang über die Wendelskirmes 2023 gemacht, die am Samstag gestartet ist. Was dieses Jahr geboten ist.

24.10.2023, 11:03 Uhr

Wendelskirmes ist gestartet 31 Bilder Foto: B&K/B&K- fotograf bonenberger

Nur noch wenige Meter sind es bis zum Festplatz. Die Spannung steigt. Ein kleines Mädchen sprudelt nur so drauf los, welche Karussells es fahren möchte. Lächelnd lauscht seine Oma der immer länger werdenden Liste. Seit Generationen gehört der Besuch der Wendelskirmes für die Menschen fest zur Herbstzeit. „Dieses Mal beginnen wir zudem eine neue Tradition“, sagt St. Wendels Bürgermeister Peter Klär (CDU) am Samstagnachmittag. Auf Anregung der Schausteller eröffnet er den Rummel erstmals mit einem Fassbieranstich. Dazu haben sich einige Besucher vor dem Riesenrad „Grand Soleil“ eingefunden. Hier geht es zur Bilderstrecke: Wendelskirmes ist gestartet