St. Wendel beteiligt sich an Aktionstag : Ein Zeichen setzen für Mädchen in aller Welt

Ein pinkfarbenes LED-Banner leuchtet am Freitag, 11. Oktober, am Wasserturm in der Eisenbahnstraße auf. Foto: B&K/Bonenberger/

St. Wendel Berlin, München, St. Wendel: Das sind drei der Städte in Deutschland, die anlässlich des Welt-Mädchentages am 11. Oktober Gebäude in Pink anstrahlen. Seit 2012 gibt es den Aktionstag.

Wenn am Freitag die Dämmerung über St. Wendel hereinbricht, beginnt ein besonderes Farbenspiel: Die evangelische Kirche und Teile der Bahnhofstraße erstrahlen in Pink. Die Erklärung, warum dies passiert, liefert der Wasserturm in der Eisenbahnstraße. Dort ist auf einem ebenfalls pinkfarbenem LED-Banner zu lesen: Welt-Mädchentag.

Dieser wird auf Initiative des Kinderhilfswerks Plan International hin seit 2012 am 11. Oktober zelebriert. Erstmals beteiligt sich am Freitag auch St. Wendel an der Aktion. Eine von 30 Städten, wie Barbara Wessel, Pressereferentin bei Plan International Deutschland, berichtet. Etwa 50 Gebäude werden illuminiert sein – und so ein Zeichen setzen für alle Mädchen in der Welt.

Info So kam es zum Aktionstag Der Welt-Mädchentag wird jährlich am 11. Oktober begangen. Auf Initiative von Plan International hin riefen die Vereinten Nationen dieses Datum im Jahr 2011 als offiziellen Gedenk- und Aktionstag aus. Das seit 1937 existierende Kinderhilfswerk setzt sich seit 2003 verstärkt für die Belange von Mädchen ein. 2012 startete daher die Kampagne „Because I am a girl“. Ziel war es laut Plan International, sich für die Ausbildung von Mädchen stark zu machen. Sie sollten mindestens neun Jahre zur Schule gehen können oder eine vergleichbare Bildung erhalten. Seit 2018 heißt die Nachfolge-Kampagne nun „Girls get equal“ („Mädchen werden gleichberechtigt“). „Gleichberechtigung darf kein Schlagwort bleiben“, sagt Maike Röttger, Geschäftsführerin von Plan International Deutschland. „Weltweit leben heute fast 750 Millionen Mädchen und Frauen, die vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet wurden. Die meisten von ihnen haben auch heute wenig Mitspracherecht und kaum eine Chance, ihre Bildung abzuschließen. Das muss sich ändern.“ www.plan.de

In Pink! „Wir wussten, dass wir mit der Wahl dieser Farbe auch Diskussionen auslösen würden“, sagt Wessel. Getreu dem Motto: Muss es denn eine Farbe sein, die das Klischee-Denken gegenüber Frauen befeuert, um auf Missstände aufmerksam zu machen? „Pink ist eine Farbe mit Leuchtkraft und Power. Es ist kein liebliches rosa“, stellt Wessel klar.

Auch Ursula Weiland, Frauenbeauftragte des Landkreises St. Wendel, weiß um das Schubladendenken Jungen und Mädchen betreffend, das sich auch gerne mal in den Farben Rosa und Blau ausdrückt. „Ja, alles strahlt in Pink, aber nicht, um der weiteren Trennung zwischen Mädchen und Jungen Vorschub zu leisten, sondern um klar zu machen, dass diese Farbe auch für Stärke, gute Bildung und Selbstständigkeit stehen kann“, sagt Weiland.

Seit 2003 setzt sich Plan International verstärkt für Mädchen in aller Welt ein. Und das aus gutem Grund, wie einige Zahlen verdeutlichen: Weltweit, so informiert das Kinderhilfswerk, gehen 130 Millionen Mädchen nicht zur Schule. Für wiederum etwa 16 Prozent endet der Ausflug in die Bildung bereits nach der Grundschule. Für sie sind andere Rollen vorgeschrieben – statt Karrierefrau werden sie Ehefrau und Mutter. Viele junge Frauen würden laut Plan noch vor ihrem 18. Lebensjahr verheiratet. Pro Jahr bringen 7,3 Millionen Mädchen unter 18 Jahren in Entwicklungsländern ein Kind zur Welt.

Um die Chance auf Bildung zu verbessern, startete Plan 2012 die Kampagne „Because I am a girl“. Diese wurde 2018 von „Girls get equal“ (zu Deutsch: Mädchen werden gleichberechtigt) abgelöst. „Wir wollten noch einen stärkeren Fokus auf Gleichberechtigung setzen“, erläutert Wessel. Dennoch bleibe Bildung ein Schlüssel, um die Situation von Mädchen zu verbessern. „Um den Kreislauf der Armut zu durchbrechen, müssen Mädchen und Frauen beteiligt werden“, sagt Wessel mit Blick auf die mehr als 50 Länder in Afrika, Asien und Südamerika, in denen sich Plan International engagiert. Auch wenn der Fokus weltweit liege, bedeute dies nicht, dass die Unterdrückung von Mädchen in Deutschland kein Thema wäre.