Polizei sucht nach zwei Tätern : Raub in St. Wendel: Taxi-Fahrer mit Messer bedroht

St Wendel Bei einem Raubüberfall auf einen Taxi-Fahrer in St. Wendel sind zwei Täter unerkannt entkommen. Der Geschädigte wurde nach derzeitigem Stand nicht verletzt.

Die Polizei schildert den Fall so: Kurz nach 22 Uhr stiegen am Donnerstag zwei männliche Personen in Saarlouis am Großen Markt in das Taxi des Geschädigten. Während der Fahrt änderten sie ihr Reiseziel und wollten nun nach St. Wendel gebracht werden. Am Bahnhof in St. Wendel hielt das Fahrzeug kurz gegen 23 Uhr an.