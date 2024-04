Tourismus-Zahlen präsentiert Wie St. Wendel weitere Besucher in die Stadt locken will

Die Sohle ist eindeutig durchschritten. Das belegen die neuesten Zahlen. Aber die Statistik macht ebenso deutlich, dass das Ufer auf dieser Seite des Tals nicht ganz so steil ansteigt, als es auf der anderen abfiel. Was eigentlich nicht verwundern dürfte. Schließlich hat die Corona-Seuche, die ab März 2020 tsunami-gleich in Wellen um den Globus raste, im Bereich der Tourismus-Statistik ein Steilufer samt Abrisskante hinterlassen. Auch der Landkreis St. Wendel – fraglos eines der Lieblingsziele auswärtiger Besucher im Land – blieb davon nicht verschont, und folglich auch die Kreisstadt nicht.