Dependencen : Kreis St. Wendel mietet Unterkünfte für bis zu 130 Flüchtlinge

St Wendel 1124 Flüchtlinge sind bisher 2022 im Landkreis St. Wendel angekommen. Daher wird der Landkreis St. Wendel zur Unterstützung seiner Kommunen in Bliesen und in Oberthal je ein Hotel anmieten, wie ein Sprecher des Landratsamtes mitteilt.

Zum Vergleich: 2015, zum Beginn der damaligen, durch den syrischen Bürgerkrieg ausgelösten Flüchtlingswelle, verzeichnete der Landkreis 1301 Ankünfte. 2022 ist es insbesondere der Krieg in der Ukraine, der viele Menschen zur Flucht, auch nach Deutschland, auch in den Landkreis St. Wendel, zwingt. In Deutschland angekommene Flüchtlinge werden auf die Bundesländer verteilt, die Länder verteilen diese dann auf die Kommunen. Da die Zahlen derzeit deutlicher als zuvor steigen, bekommen die Kommunen des Landkreises von der Landesaufnahmestelle Lebach verstärkt Flüchtlinge, vor allem aus der Ukraine, zugewiesen. Die Kreiskommunen ihrerseits können jedoch aktuell immer weniger Wohnraum zeitnah zur Verfügung stellen.