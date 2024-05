Gasthaus Schäfer feiert 150. Geburtstag Eine echte Dorfkneipe in St. Wendel wird 150 Jahre alt

Seit 150 Jahren gibt es das Gasthaus Schäfer in Remmesweiler in St. Wendel. Diesen besonderen Geburtstag feiern Anne Wengerek und ihre Familie mit einem großen Fest an Fronleichnam, 30. Mai. Die SZ hat im Vorfeld mit der Wirtin und ihren Eltern über die Geschichte der Dorfkneipe gesprochen und nachgehört, was am kommenden Donnerstag geplant ist.