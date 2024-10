Ehemaliges JJ’s Pub Neues Kapitel im Irish Pub in St. Wendel – so geht es ab jetzt weiter

Im Irish Pub in St. Wendel wird am Mittwoch, 2. Oktober, ein neues Kapitel aufgeschlagen. Der bisherige Inhaber Justin Jakob hat sich am Wochenende von seinen Gästen verabschiedet, mit Benjamin Bost und Daniel Saar übernimmt nun ein Duo, das viele Ideen im Gepäck hat, die Geschicke der Traditionskneipe.