Stadtfest in St. Wendel Musik, Magie und Mitmach-Zirkus

Das Stadtfest wird Bürgermeister Klär am Freitagabend um 19.30 Uhr auf dem Schloßplatz mit einem Fassbieranstich eröffnen. Anschließend spielt auf der Schloßplatzbühne die St. Wendeler Kultband Varus, die ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum feiert. Am Fruchtmarkt stellt ab 19.30 Uhr die Rockband Blomkwist ihre neuesten Titel vor. Ab 21 Uhr tritt die Classic-Rock-Coverband Burning Horizon an. DJ One Leek macht die Mott mit seinem Music-Mix zum Dance-Floor und sorgt für Disco-Atmosphäre. Die Blues-, Soul- und Jazzliebhaber kommen ab 20 Uhr im Magdalenenhof mit Luke und Roxanne auf ihre Kosten. Auf dem Bühnenpodest in der Balduinstraße wird ab 20.30 Uhr das Smokin’Strings Duo mit dem St. Wendeler Gitarren-Urgestein Rudi „Gulli“ Spiller auftreten.