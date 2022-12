Nicole-Konzert in St. Wendel : Gänsehaut-Moment: Fans bringen Nicole auf der Bühne zum Weinen

Nicole stand trotz ihrer Erkältung auf der Bühne. Foto: B&K/Bonenberger / B&K

St Wendel Hustentee, ein Weihnachtslied aus Island und Fans aus der Schweiz: Das Konzert von Sängerin Nicole am Montagabend in St. Wendel bot so manche Überraschung.