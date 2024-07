Beschimpft und beleidigt Wartende Eltern blockieren Feuerwehr vor St. Wendeler Grundschule – Saar-Innenminister kritisiert Verhalten als „grob fahrlässig“

Update von Mittwoch, 3. Juli, 10.05 Uhr: Saar-Innenminister Reinhold Jost (SPD) appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, Freiflächen und Fahrwege für Einsatzfahrzeuge freizuhalten. „Die Missachtung dieser Regelungen stellt nicht nur eine Ordnungswidrigkeit dar, sondern kann auch strafrechtliche Konsequenzen haben“, sagte er am Mittwoch, 3. Juli, in Saarbrücken, nachdem wartende Eltern eine Feuerwehrstation blockiert hatten. „Wer die Einsatzfähigkeit der Retter behindert, handelt grob fahrlässig und unverantwortlich.“