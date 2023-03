Nacht der Bibliotheken auch in St. Wendel Von Riesen-Mikado bis heimische Musik

Ab 16.30 Uhr verwandelt sich die Bibliothek in eine Spielezone. Bei Riesen-Mikado, Cross-Boule und Riesen-Wackelturm können Besucher ihre Geschicklichkeit beweisen; bei dem kooperativen Detektivspiel „MicroMacro Crime City“ werden knifflige Kriminalfälle gelöst. Gaming-Freunde können sich über die neue Gaming-Ecke der Bibliothek freuen, die an diesem Tag eröffnet wird, und gemeinsam Videospiele zocken, teilt ein Sprecher der Bibliothek mit. Um 19 Uhr stehen dann Musik und Textvorträge auf dem Programm. Die Singer-Songwriterin Lena Hafner betritt gemeinsam mit den beiden Poetry Slammern Clara Brill und Mark Heydrich die Bühne, die bereits vom St. Wendeler Poetry Slam bekannt sind. Lena Hafner begeistert in der Region mit ihren selbst komponierten und geschriebenen Songs und hat vor einigen Jahren ihr erstes Album aufgenommen, so der Sprecher weiter. Clara Brill, amtierende Saarlandmeisterin im Poetry-Slam, und Mark Heydrich prägen mit ihren Texten die saarländische Slam-Szene.