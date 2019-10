St. Wendel Beim Erntedankfest auf dem Wendelinushof haben das Cusanus- und Wendalinum-Gymnasium Auszeichnungen für ihr jeweiliges Engagement erhalten.

Anfang des Jahres ist der Landkreis St. Wendel mit dem Vorhaben angetreten, sich in Zukunft mit dem Titel „Fairtrade-Landkreis“ schmücken zu können (wir berichteten). Für die Auszeichnung muss die Kommune nachweislich fünf Kriterien während der Qualifizierungsphase erfüllen, die das Engagement für den fairen Handel in verschiedenen Bereichen in einer Gemeinde erfüllen (siehe Infobox).

Am St. Wendeler Cusanus-Gymnasium sowie am Gymnasium Wendalinum sind eine „faire Schulklasse“ eingerichtet worden. Beide Bildungseinrichtungen haben beim Erntedankfest auf dem Wendelinushof von der Fairtrade-Initiative aus Saarbrücken eine Auszeichnung für ihr jeweiliges Engagement erhalten. „Wir wollen zeigen, dass wir mit Fairtrade-Produkten nachhaltiger leben“, sagt Lisa Becker, Klassensprecherin der Klasse 10a am Cusanus-Gymnasium. Beim zurückliegenden Schulfest und dem Spendenlauf haben die Schüler der damaligen Klasse 9a Fairtrade-Produkte angeboten. „Da waren Bananenmilch und Müsliriegel dabei“, teilt die Schülerin mit. Mitschüler Jonas Becker ergänzt: „Wir haben am Kurs Textilgestaltung teilgenommen und haben praktisch erlebet, wie Fairtrade-Produkte hergestellt werden“. Alle Aktivitäten seien zudem dokumentiert und als Reportage für die Schulzeitung zusammengefasst worden. „Wir werden auch künftig eine Fairtrade-Aktion starten“, sagt Lisa Becker. In zwei Monaten wollen sich die Schüler beim Weihnachtmarkt in der Kreisstadt unter die Händler mischen. „In Zusammenarbeit mit dem ‚Eine-Welt-Laden’ werden wir Fairtrade-Marmelade anbieten“, kündigt die Klassensprecherin an.