Bauarbeiten in St. Wendel : Aus Abwasserkanälen werden Wasserspeicher

St. Wendel Aktuell laufen entsprechende Bauarbeiten in der Dechant-Gomm-Straße.

Dazu musste bis in fünf Meter Tiefe unter der Straße ausgeschachtet werden. Ziel der Arbeiten ist es, dass auch bei starkem Regen nur so viel Abwasser in die nachfolgenden Kanäle gelangt, wie diese auch aufnehmen können. Hierfür wird der Zufluss durch ein neues Drosselbauwerk begrenzt. Zudem wird die Blies durch diese Maßnahme vor Verunreinigungen besser geschützt. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 1,2 Millionen Euro. Insgesamt investierte die Kreisstadt St. Wendel in diesem Jahr mehr als zwei Millionen Euro in ihr Kanalnetz.