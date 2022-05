Bürgermeister Peter Klär teilt mit : Bau der neuen Sporthalle in St. Wendel gestoppt

Bau der neuen Sporthalle in St. Wendel gestoppt

So sollte die geplante Dreifeld-Sporthalle für St. Wendel aussehen. Jetzt wurde das Projekt abgesagt. Foto: Entwurf/Architekturbüro asp

St. Wendel In diesem Jahr hätte eigentlich die Arbeiten beginnen sollen. Jetzt erteilt der Bürgermeister der Kreisstadt dem Großprojekt eine Absage. Das sind die Hintergründe für den Bau-Stopp der neuen Sporthalle.

Bürgermeister Peter Klär (CDU) stoppt den Sporthallenneubau in St. Wendel, der in diesem Jahr hätte beginnen sollen. Der Grund: Zu große Finanzierungsrisiken aufgrund der aktuell nicht zu kalkulierenden Preisentwicklung.

Wie ein Sprecher aus dem Rathaus berichtet, ist die geplante Dreifeld-Sporthalle – neben anderen Großprojekten – im jüngsten Haushaltsentwurf für 2022 noch dargestellt. Doch die Wahrscheinlichkeit weiter steigender Preise durch den Ukraine-Krieg sowie gestörte Lieferketten sorgen in Verbindung mit den Folgen der Corona-Krise dafür, dass das Risiko erneuter Preisexplosionen zu groß wird, ohne dass ein Ende dieser Lage verlässlich absehbar wäre. „Somit ist das Projekt mit Blick auf die globale Gesamtsituation einfach nicht mehr darstellbar“, argumentiert Klär. „Im laufenden Jahr steht die wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland bereits ganz unter dem Eindruck der Folgen der Corona-Krise und des Ukraine-Krieges mit seinen Auswirkungen. Diese sind im Augenblick insbesondere spürbar an den steigenden Energiepreisen und den Effekten der globalen Lieferkettenproblematik.“