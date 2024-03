Aktion für die Dorfgemeinschaft St. Barbara-Bruderschaft bringt Glück-Auf-Platz auf Vordermann

Die erneuerte Aufschrift „Glück Auf“ und das Logo „Schlägel und Eisen“ sowie das Saarpolygon auf der Lore lassen auf den ersten Blick erkennen, dass dieser Ort dem Bergbau gewidmet ist. Zudem wurde auf dem Platz eine neue Schautafel aufgehängt, in der die Geschichte des Bergbaus an der Saar in kompakter Form dargestellt wird. Ein neues Schild „Glück-Auf-Platz“, ebenfalls mit „Schlägel und Eisen“ und stilisierter Grubenlampe sowie ein Hinweisschild an der St. Wendeler Straße runden die Neugestaltung ab. Zum gemütlichen Verweilen lädt eine neue Sitzgruppe mit zwei Bänken und einem Tisch ein, die die Gemeinde Tholey aufgestellt hat.