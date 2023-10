St Wendel Stadtwerke informieren: Wie mache ich mein Haus energetisch fit?

Die Veranstaltung, die in den Räumen der SSW-Stadtwerke St. Wendel, St. Floriansweg 2, stattfindet, ist Auftakt eines neuen Angebotes an alle Bürger der Kreisstadt St. Wendel, diese bei den immer komplexeren Themen rund um die Energiewende und -versorgung zu informieren und unterstützen. Im Anschluss an den Vortrag stehen neben dem Referenten auch Mitarbeiter der SSW zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung.