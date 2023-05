SR-Ferien-Open-Air in St. Wendel Wincent Weiss und andere Künstler rocken zum Ferienstart

„Hey Du, hast Du uns auch so vermisst?“ klingt es aus den Lautsprechern im Maximilian-Saal in St. Wendels historischem Rathaus. Dazu flimmert das Musikvideo von Manu Meta über die Leinwand. Es ist fast so, als würde der saarländischen Sänger diese Frage an die Fangemeinde des SR-Ferien-Open-Airs stellen, das drei Jahre lang hat pausieren müssen. Doch das Vermissen hat nun ein Ende. Denn das Schülerferienfest kehrt am Freitag, 21. Juli, nach St. Wendel zurück. „Sag mir wo, wenn nicht hier“ – um es mit den Worten aus Wincent Weiss‘ Hit zu sagen – werden die jungen Musikfans ab 13 Uhr vor der Bühne im ehemaligen Bosenbachstadion den Start in die schulfreie Zeit feiern. Für die Kreisstadt ist es die dritte Ausgabe. Das Format selbst feiert bereits seinen 40. Geburtstag.