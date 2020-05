Kostenpflichtiger Inhalt: Virtuelles Sportfest : König Fußball ist zurück in Niederkirchen

Den Aufstiegsjubel aus dem vergangenen Jahr gibt es beim virtuellen Sportfest des 1. FC Niederkirchen in bewegten Bildern zu sehen. Foto: Dirk Cullmann

Niederkirchen Der 1. FCN will sich von Corona den Spaß nicht verderben lassen. Das traditionelle Sportfest wird daher virtuell stattfinden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Frank Faber

Der kalte Entzug ist vorbei – zumindest ein bisschen. Der 1. Fußballclub Niederkirchen (FCN) bringt den Fußball während der Corona-Krise zurück. Im Ostertaldorf ist das Pfingstfest seit dem Jahre 1936 gleichbedeutend mit Fußball-Festtagen auf dem Sportplatz. In diesem Jahr kann auch die Corona-Pandemie die Traditionsveranstaltung nicht stoppen. Das Sportfest des 1. FC Niederkirchen wird in digitalisierter Version durchgeführt und geht von Freitag, 29. Mai bis Montag, 1. Juni, auf der Facebookseite des Klubs (siehe Infobox) online über die Bühne.

„Es ist angelehnt an unser Original-Sportfest und erstreckt sich daher auch über die vollen vier Tage“, freut sich Geschäftsführer Dirk Cullmann. Mit der virtuellen Version will der Verein möglichst viele Mitglieder und Fußballer aus der Umgebung erreichen und für das Mitmachen gewinnen. „Der Fußball gehört in Niederkirchen zum gesellschaftlich-kulturellen Leben dazu. Wegen Corona ist ja die ganze Zeit nichts mehr gelaufen und durch das virtuelle Sportfest will der Verein zeigen, dass er mit einer Idee andere Fußballer online unterhalten kann“, sagt Dirk Cullmann.

Auf einen Blick Das virtuelle Sportfest des 1. FC Niederkirchen vom 29. Mai bis 1. Juni läuft im Internet auf der Facebookseite www.facebook.com/1fcniederkirchen, Whatsapp an (068 56) 739 für Einsendung des Videos zur „FCN Sportfest Challenge“. Das Video soll maximal 80 Sekunden lang sein, Einsendeschluss ist Donnerstag, 28. Mai, um 23.59 Uhr.

Beim virtuellen Sportfest setzt er zusätzlich auf den generationsübergreifenden Effekt. „Sicherlich sind viele unserer älteren Mitglieder nicht bei Facebook angemeldet. Unsere Spieler sollen deshalb zum Opa oder dem Nachbarn hingehen und ihnen die Videos zeigen, dann sind sie auch beim Sportfest mit dabei“, will der Verein laut dem Geschäftsführer auch auf den sozialen Akzent setzen und das Wir-Gefühl im Dorf fördern. Im Vordergrund, so ergänzt er, stehe über allem der Spaß. „Beim Sportfest ist immer ein Wettbewerb gelaufen, wobei Alt und Jung, Kind und Kegel haben teilnehmen können. Und diesem Wettbewerb, wenn auch in einer anderen Form, wollen wir niemand berauben“, fordert Spielführer Nils Cullmann zur virtuellen „FCN Sportfest Challenge“ auf.

Jedermann kann seine Künste präsentieren, diese mit beweglichen Bildern in einem Video festhalten und dem FCN per Whatsapp bis 28. Mai zusenden. Voraussetzung dazu ist, dass der Ball oder ähnliche Spielgeräte dabei im Vordergrund stehen. Ball jonglieren oder fliegendes Klopapier von Kicker zu Kicker, den Rollenspielen sind keine Grenzen gesetzt. Je kreativer, desto besser. „Die fünf besten Videos werden von einer Fachjury ausgewählt und auf die Facebookseite hochgeladen. Anschließend kann die Community abstimmen und die ersten drei Videos erhalten attraktive Preise“, kündigt Kapitän Nils Cullmann an.

Unterstützt wird der Spaßwettbewerb von U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz, der mit einem Beispielvideo sehenswertes Anschauungsmaterial zur „FCN Sportfest Challenge“ beisteuert. Der Ex-Nationalspieler hat 1991 mit dem 1. FC Kaiserslautern die Deutsche Meisterschaft gefeiert, im gleichen Jahr haben die Fußballer in Niederkirchen den Titelgewinn in der Bezirksliga bejubelt. Am Samstag, 30. Mai, darf in Nostalgie geschwelgt werden. Zu sehen gibt es einen Film über die Meisterschaft im Jahre 1991, den damals die Unterhaltungsgruppe (UHG) aus dem Nachbarort Hoof gedreht hat.

Auch im vorigen Jahr haben die Sektkorken in Niederkirchen geknallt. Mit drei Siegen in den Relegationsspielen ist der FCN in die Bezirksliga St. Wendel zurückgekehrt. Der am Pfingstsonntag, 31. Mai, gezeigte Streifen „Aufstieg in die Bezirksliga St. Wendel 2019“ beinhaltet neben dem sportlichen Coup einige lustige Anekdoten. Vereinschef Arno Morgenstern erinnert sich an seine abendliche Lieferando-Tour von einem St. Wendeler Schnellrestaurant ins Sportheim. „Ich hatte dort vorher angerufen und 100 Hamburger, 50 Cheeseburger sowie 40 Mal Pommes bestellt und transportiert. Anfangs haben die gedacht, ich spinne“, berichtet Morgenstern, der genau 333 Euro für das Meistermenü hat hinlegen müssen.