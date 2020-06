Sportbewegte Schule : Gemeischaftsschule in Theley bleibt auch in der Krise sportlich

Angebot der Gemeinschaftsschule Schaumberg in Theley: Bewegung in Kleinstgruppen. Foto: Claudia Schikotanz

Theley Bewegungsprogramm für Schüler in Heimunterricht konnte in Eigeninitiative in Angriff genommen werden.

Die Gemeinschaftsschule in Theley hat für die Schüler der Sportklassen bereits zu Beginn des Heimunterrichts ein Bewegungsprogramm aufgestellt. Wie eine Sprecherin der Schule berichtet, konnte dieses in Eigeninitiative zuhause in Angriff genommen werden. Es beinhaltet Kraft- und Koordinationsübungen, die im High-Intensity-Intervall-Training absolviert werden sollten. „Somit konnten die Schüler kontinuierlich etwas für ihre Fitness tun, um für künftige sportliche Herausforderungen gerüstet zu sein“, sagt die Schul-Sprecherin.

Im zwischenzeitlich wieder stattfindenden Präsenzunterricht werden die Resultate des Sportprogramms unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Hygieneregeln überprüft, wiederholt und gemeinsam intensiviert, indem die Schüler zwei Stunden pro Woche an einem „Bewegungsangebot“ teilnehmen.