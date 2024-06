Musikreihe in St. Wendel Ein neuer Platz für die Spinnrad-Konzerte

Die Bands werden ihre Shows nicht mehr auf der Bühne am Spinnrad, sondern auf dem neu gestalteten Platz am St. Wendeler Saalbau präsentieren. Spinnrad-Chef Udo Schmitt erklärt den Umzug auf das neue Konzertgelände. „In den vergangenen zwei Jahren waren wir immer wieder von witterungsbedingten Absagen betroffen. Für am Ende drei durchgeführte Konzerte haben wir die Bühne achtmal auf- und abbauen müssen“, schaut Schmitt zurück. Der Platz am Saalbau habe den Vorteil, dass die Bühne nur einmal aufgebaut werden müsse. „Dann bleibt sie dort stehen und wir müssen die Bühne nach dem Konzert nicht sofort wieder zurückbauen“, erklärt er weiter. Dies habe bei nicht so günstigen Wetterbedingungen zudem noch den Vorzug, dass man sich mit der Entscheidung einer Absage mehr Zeit lassen könne. „Wir sparen überhaupt sehr viel Arbeit ein“, sagt Schmitt. Des Weiteren stehe mehr Fläche für die Veranstaltungen zur Verfügung.