Spielenachmittag in Niederlinxweiler Es gibt für jeden das richtige Spiel

Die Spielelagune Saar lud im Rahmen der Initiative „Stadt-Land-Spielt!“ Freunde von Brettspielen jeglicher Art in die Breitwieshalle in Niederlinxweiler, an jenen Ort, wo vor 25 Jahren auch die erste Veranstaltung des landesweit aktiven Vereins über die Bühne ging.

An zahlreichen Tischen, die über die gesamte Halle verteilt aufgestellt wurden, wird gespielt. Mal zu zweit, mal zu viert oder fünft ist man in ein Spiel vertieft, das man zuvor bei der Ausgabe der Spielelagune Saar, wo man auch von einem Spielflohmarkt profitieren kann, ausgeliehen hat. Wie ein Vereinsmitglied mitteilt, habe man an diesem Sonntag mehr als 200 Spiele im Gepäck, während sich der Gesamtbestand des Vereins auf mehr als 2000 Spiele belaufe.