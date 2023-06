Special Olympics World Games Berlin 2023 Kreisstadt St. Wendel freut sich auf besondere Gäste

Nach der Olympiade 1972 in München sind sie das größte Sportereignis in Deutschland: die Special Olympics World Games 2023 in Berlin. Vom 17. bis 25. Juni werden 7000 Athleten aus mehr als 190 Ländern in 26 Sportarten gegeneinander antreten. Doch bevor das inklusive Megaevent startet, verschlägt es einige Teilnehmer nach St. Wendel. Am Montag, 12. Juni, wird eine 24-köpfige Delegation aus Simbabwe anreisen und insgesamt vier Tage in der Kreisstadt zu Gast sein.