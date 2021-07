Flutkatastrophe : Bei der Fluthilfe zögerte die SPD Winterbach nicht

St Wendel Die SPD Winterbach hat nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen rasch gehandelt und Spenden für die Opfer gesammelt. Vor wenigen Tagen ging es damit nach Ahrweiler.

Als sich das Unwetter in der Eifel ereignete und anschließend die Meldungen über die Verwüstungen in den betroffenen Gebieten gesendet wurden, war für die Mitglieder des SPD-Ortsvereins in Winterbach sofort klar, dass sie helfen müssen. In einem ersten Schritt stellte der SPD-Ortsverein den Kontakt zum SPD-Kreisverband im besonders hart betroffenen Ahrweiler her, um schnell nachzufragen, was am dringensten gebraucht wird. Waren es zuerst Kleidung, Decken, Tierfutter, Wasser und Kinderspielzeug, wurden es schnell haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel und Haushaltgeräte. Der Grund für den wechselnden Bedarf waren zum einen die vielen Spenden, die aus der ganzen Bundesrepublik zügig in der Eifel eintrafen und auch die sich beständig verändernde Lage der Menschen in den betroffenen Gebieten. Dank der sozialen Medien konnte die SPD die Spendenaktion in Windeseile veröffentlichen und auf dem aktuellen Stand halten.