Spatenstich Wohnhäuser statt West-Garage

Noch Breiten? Oder doch schon Alsfassen? Oder ganz einfach St. Wendel-West? Die einen sagen so, die anderen so. Jedenfalls gingen die Orte Alsfassen und Breiten 1859 in der Stadt St. Wendel auf – weshalb die alten Namen keine rechtliche Bedeutung mehr haben. Wenngleich Alsfassen heutzutage meist für den gesamten Teil der Stadt verwendet wird, der sich westlich der Bahngleise und nördlich der Tholeyer Straße erstreckt. Folgt man dieser Argumentation, liegt der Bauplatz, wo am vergangenen Freitag der obligatorische Spatenstich den Beginn des Baus zweier Mehrfamilienhäuser markierte, in Alsfassen. Genauer gesagt in der Bungertstraße. Also doch in Breiten, werden jetzt besonders Ortskundige sagen.