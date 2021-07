Sommerfest des evangelischen Kindergartens Niederlinxweiler : Schnitzeljagd unter Pandemie-Bedingungen

Niederlinxweiler Ihr jährliches Sommerfest hat die evangelische Kita Niederlinxweiler am vergangenen Wochenende gefeiert. Allerdings in diesem Jahr unter ganz besonderen Bedingungen. „Wir wollten nicht schon wieder eine tolle Aktion absagen müssen und haben uns gemeinsam mit den Kindern und dem Elternausschuss etwas ganz Besonderes ausgedacht“, teitl ein Sprecher der Kindergartenleitung mit.

Alle angemeldeten Familien wurden zeitversetzt an der Kita begrüßt und auf einen Rundweg, den die zukünftigen Schulanfänger bereits einen Tag zuvor mit Pfeilen markiert hatten, durch den nahegelegenen Wald geschickt. Dort warteten schon die pädagogischen Fachkräfte an den Stationen, an denen die Kinder mit ihren Familien beispielsweise Hindernisse überwinden, Tiere erkennen und Tierlaute erraten, Samenbomben herstellen und ein lustiges Familienfoto machen konnten.

Auch sechs Gegenstände, die eigentlich nicht in den Wald gehören, wie ein am Baum hängender Topf, mussten gefunden und aufgemalt werden. Wieder zurück an der Kita, wartete am Zauberbaum ein Zaubergetränk (eine von dem Restaurant „Bruder Jakob“ aus St. Wendel gespendete selbst hergestellte Limonade) auf die Kinder. Dank dem engagierten Elternausschuss und dem Förderverein gab es für die Familien als Wegzehrung nach Hause ihre vorbestellten Würstchen und Brezeln, so der Sprecher weiter.