Flut über das Mittelmeer : „Welch ein Armutszeugnis für Europa“

Mehr als 100 Teilnehmer waren bei der Solidarisierungsaktion in St. Wendel dabei. Teils in Rettungsdecken gehüllt machten sie auf die Situation auf Lampedusa aufmerksam. Foto: Frank Faber

St. Wendel Humanitäre Hilfe für alle Flüchtlinge auf der Insel Lampedusa und die Freilassung von Kapitänin Carola Rackete hat die Pfarrgemeinde St. Wendelin bei einer Demonstration gefordert.

Die Pfarrgemeinde St. Wendelin hatte gerade die Planungen zur Solidarisierungsaktion abgeschlossen, da wurde sie von einer neuen Nachricht aufgeschreckt. Kapitänin Rackete war in der Nacht zum Samstag festgenommen worden, nachdem sie ihr Schiff mit 40 Migranten an Bord trotz des Verbots der italienischen Behörden in den Hafen der Mittelmeerinsel Lampedusa gesteuert hatte. Der 31-Jährigen drohen in Italien bis zu zehn Jahre Gefängnis. Laut Sea-Watch-Sprecherin Giorgia Linardi werde Rackete unter anderem Beihilfe zur illegalen Einwanderung und Verletzung des Seerechts vorgeworfen.