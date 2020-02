Kappensitzung des CCW 19 Uhr 71 : Von Pleiten, Pech und Pannen im Skiurlaub

Was wäre eine Kappensitzung ohne einen Tanzauftritt der Garde? In blau-weißen Kleidchen fegten die Mädels in Wolfersweiler über die Bühne. Foto: Ralf Mohr

Wolfersweiler Bei der Kappensitzung des Carnevals Clubs Wolfersweiler erzählten die Büttenredner vom ganz normalen Wahnsinn im Alltag.

Ei wo esser dann? Prinzessin Katja I. musste zu zu Beginn der Kappensitzung des CCW 19 Uhr 71 in Wolfersweiler zunächst mal ihren Prinz Karneval Oliver I. suchen. Der war nämlich noch im Sportanzug, als die Party losgehen sollte. Aber letztendlich hat sie ihn doch noch gefunden und so startete man auch gleich so richtig schwungvoll in der Narhalla.