Corona-Krise : Paare aus einem Haushalt dürfen tanzen

Eng umschlungen sich in den Armen liegen; auch das gehört zum Tanzen. Das ist allerdings derzeit nur Paaren möglich. Foto: picture-alliance/ dpa/Jens Kalaene

St. Wendel Die Tanzschule Erbelding in St. Wendel wird am heutigen Dienstag wieder öffnen – zumindest partiell.

Der Musik folgen, sich im Rhythmus bewegen, die richtigen Schritte machen. Das ist nur ein Teil, der das Tanzen ausmacht, sagt Michael Erbelding, der Inhaber der gleichnamigen Tanzschule in der St. Wendeler Parkstraße. Ein anderer, entscheidender Teil, sei aber der Körperkontakt. Dieser beeinflusse uns alle positiv, nicht nur beim Tanzen, betont er: „Körperkontakt ist schön.“ Daher hofft er, dass möglichst bald sämtliche Kontaktbeschränkungen passé sind. Und er auch seine Tanzkurse wieder ungeingeschränkt anbieten kann.

Öffnen nach der Zwangspause seit Mitte März wird er zumindest partiell, wie er es ausdrückt, am Dienstag, 2. Juni. Dann dürfen allerdings nur die Paare miteinander tanzen, die auch zusammen in einem Haushalt leben. „Unsere Stammkundschaft sind in erster Linie Ehepaare“, sagt Erbelding. Es gebe auch aber auch viele Bekannte, die sich zum Tanzkurs treffen. Und auch die klassischen Jugendkurse fallen aus. Außerdem müsse ein Not-Plan erstellt werden. Denn auch die anderen Angebote können nicht einfach eins zu eins umgesetzt werden, wie das in Vor-Corona-Zeiten war. Denn laut aktueller Regelung dürfen nur fünf Personen pro Gruppe unterrichtet werden. „Vorher waren es bis zu 20“, sagt Erbelding.

Also waren er und seine Lebensgefährtin Carina Rosenhauer in den vergangenen Tagen damit beschäftigt, den etwa 120 Quadratmeter großen Tanzsaal abzukleben. Damit jedes Paar in seinem Bereich bleiben kann – mit mindesten 1,50 Meter Abstand zum nächsten Paar. Außerdem gibt es nun Desinfektionsmittel, das jeder Kunde am Eingang bereits nutzen muss.