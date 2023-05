Schnelle und flache Laufstrecke Marathon in St. Wendel: Mehr als 1600 Läufer werden erwartet

Angefeuert von den Zuschauern auf den letzten Metern in der Bahnhofstraße, dann pure Euphorie oder endlose Erschöpfung – im Ziel am Schlossplatz lassen die Läufer nach absolvierten 42,195 Kilometer ihren Emotionen freien Lauf: An diesem Sonntag steigt zum 15. Mal der Globus-Marathon durch die Innenstadt. „Es ist ein kleines Jubiläum eines erfolgreichen Sportproduktes im Saarland und wir wollen, dass die Läuferszene damit eine Heimat hat“, betont St. Wendels Bürgermeister Peter Klär (CDU).