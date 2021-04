Plakate der Aktionsgemeinschaft St. Wendel : Einkaufen funktioniert nur noch mit negativem Schnelltest

St Wendel Eine Woche lang ist es gut gegangen. Doch dann hat im Saarland die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage in Folge über 100 gelegen – und damit ist die Corona-Ampel landesweit von Grün auf Gelb gesprungen.

Gut sichtbar haben die Mitglieder der Aktionsgemeinschaft „In St. Wendel tut sich was“ an ihren Geschäften Plakate angebracht, die darauf hinweisen, sich zunächst testen zu lassen, um hinterher sorglos einkaufen zu können. Oder um sich beim Friseur den Kopfschmuck aufhübschen zu lassen oder ein leckeres Essen zu genießen und vielleicht im Fitnessstudio seinen Körper noch in Form zu bringen. Die Möglichkeit, einen Schnelltest zu machen, besteht in der Innenstadt gleich um die Ecke und ohne Anmeldung im Schnelltestzentrum, Parkstraße 9. Öffnungszeiten: dienstags von 9 bis 16 Uhr, mittwochs von 15 bis 19 Uhr, donnerstags von 11 bis 18 Uhr, freitags von 15 bis 19 Uhr, samstags von 9 bis 16 Uhr. Im Landestestzentrum in der Missionshausstraße 11 muss zuvor ein Termin gebucht werden: www.saarland.de/schnelltests, täglich von 9 bis 20 Uhr.