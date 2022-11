Open-Air-Gruselparty : Henker, Hexen und Halloween-Monster machen die City in St. Wendel unsicher (mit Bildergalerie)

Foto: B&K/Bonenberger / B&K 44 Bilder Open-Air-Party in St. Wendel: So gruselig wurde Halloween in der City gefeiert

St Wendel Gruselig ging es am Montag in der Kreisstadt St. Wendel bei „Halloween in der City“zu. Zombies, Monster, und Vampire strömten in die Oberstadt. Erstmals gab es auch eine separate Zombie-Gasse.