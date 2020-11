Blaulicht : Skateboardfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bliesen Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstag gegen 18.45 Uhr auf der L 134 bei Bliesen gekommen. Dabei waren ein Skateboarder und einem Autofahrer beteiligt.

Nach Angaben der Polizei war der Skateboardfahrer, ein 14-Jähriger aus St. Wendel, verbotswidrig auf der Landstraße von Bliesen in Richtung Winterbach unterwegs. Auf einem abschüssigen und unbeleuchteten Teilstück erfasste ihn ein nachfolgender Pkw-Fahrer, der auf den Skateboardfahrer auffuhr. Der Junge wurde durch den Zusammenprall auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer hatte den dunkel gekleideten Skateboardfahrer nach eigenen Angaben so spät wahrgenommen, dass er nicht mehr entsprechend reagieren konnte. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.