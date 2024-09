Sing City, das Schaufenster des Saarländischen Chorverbandes (SCV), ist am Samstag, 7. September, wieder zu Gast in der Kreisstadt St. Wendel. Mehr als 100 Chöre mit rund 3000 Sängerinnen und Sängern jeden Alters verwandeln die Stadt St. Wendel in „Sing City“.