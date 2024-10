„Jede Frau durfte sich wie eine Prinzessin fühlen“ So war die Modenschau von Silbernadel Couture aus St. Wendel in Paris (mit Fotos)

Den Schlafmangel kann sie noch immer spüren und die vielen Eindrücke sind nicht gänzlich verarbeitet. Doch allmählich gewinnt die Freude an Raum und auch ein bisschen Stolz. Denn Designerin Jona Hoffmann hat zusammen mit ihrer Freundin Karin Wadle, Managerin von Modelcamp Germany in Höheischweiler bei Pirmasens, die Modemetropole Paris erobert. Und gezeigt: So toll sind echte Frauen auf dem Laufsteg. Denn im Vorfeld der Fashion Week hatte sie die vom Veranstalter gebuchten Models mit der Größe Null abgelehnt und stattdessen ein Casting in St. Wendel veranstaltet. Für die Inhaberin von Silbernadel Couture ist es wichtig, Mode für Menschen jeden Alters und jeder Größe anzufertigen. Das ist die Philosophie in ihrem Atelier in der St. Wendeler Hospitalstraße 13.