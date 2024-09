Türkismühle Wenn Minecraft auf dem Stundenplan steht

Das Pilotprojekt „Innovationsschmiede“ startete Ende Mai an der Gemeinschaftsschule (Gems) Nohfelden-Türkismühle. Die Schüler konnten einen 7225 Quadratmeter großen Platz auf dem Gelände der Gemeinschaftsschule digital gestalten. Als Vorgaben waren unter anderem eine Sporthalle, verschiedene Sportanlagen sowie eine überdachte Verbindung zur Mensa vorgesehen. Außerdem sollten noch zusätzliche Unterrichtsräume in den Entwurf integriert werden. Zum Einsatz kam das Computerspiel Minecraft, mit dem die Schüler ihre virtuelle Planung gestalten konnten. Die finalen Bebauungspläne wurden von einer Arbeitsgruppe auf Umsetzbarkeit überprüft. Die Vorauswahl förderte elf Modelle zu Tage, welche in die engere Auswahl kamen. Anhand der Modelle und der Präsentation wurden in der Jury nach intensiven Beratungen die besten sechs Modelle bestimmt. Für diese konnte sowohl online als auch in der Schule selbst abgestimmt werden.