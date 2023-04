Bild des Jahres Zwei Fotografen zweimal in den Top-Drei

St Wendel · Preisverleihung im Wettbewerb „Bild des Monats“ am Montagabend in St. Wendel in bekanntem und doch neuem Ambiente.

25.04.2023, 14:53 Uhr

Christian Mütterthies mit seinem Bild des Jahres, das die SZ-Leser gekürt haben. Foto: Thomas Reinhardt

Noch nie war es so eng: Die SZ-Leser haben bei der Abstimmung zum „Bild des Jahres“ die ersten drei Plätze jeweils nur mit einem Punkt Unterschied gewählt. So schafft es Christian Mütterthies aus Marpingen auf Platz eins. Sein „Erwachen“ aus dem Monat Oktober überzeugte die Leser. Es folgen Dagmar Utzig-Fell aus Theley mit dem November-Bild „Im letzten Abendlicht“ und wieder Christian Mütterthies mit seinem April-Beitrag „Wiesenblume“.