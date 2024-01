Mit klimaresistenten Baumarten Startschuss für den Cusanus-Wald gefallen

Mitte Oktober fiel der Startschuss, und die fünf Klassen mit insgesamt 104 Schülern machten sich mit ihren Lehrern auf den Weg zu dem ausgewählten Standort. Doch vom Bäumepflanzen war da noch längst keine Rede, denn das Anlegen eines Waldes will sorgfältig vorbereitet werden. „Die Schüler bauten zunächst Hordengatter, die die zukünftigen Jungbäume vor Wildfraß schützen sollen“, berichtet Mennig am Telefon. Mit Holzlatten, Hämmern und Nägeln ausgestattet, umzäunten sie demnach in Kleingruppen mehrere quadratische Teilflächen innerhalb des auserkorenen Stück Lands. Mennig und seine Mitarbeiter unterstützten die jungen Waldarbeiter hierbei und achteten zudem darauf, dass die Hände der Kinder unversehrt blieben. Die Holzlatten, die die Schüler verarbeiteten, stammen übrigens von Bäumen, die dem Borkenkäfer zum Opfer fielen. Hierfür musste also kein Baum sterben.