Sieben Mitarbeiter verletzt Brand im Küchenbereich eines St. Wendeler Baumarkts

Für den Atemschutztrupp ging es zur Brandbekämpfung in den vorderen Gebäudeteil, in dem sich ein Restaurant befindet, schildert der Sprecher. Es sei ein Fettbrand in einer Fritteuse lokalisiert worden. Dieser wurde unter anderem mit Löschdecken und Feuerlöschern abgelöscht. „Das verbrannte Fett wurde im weiteren Einsatzverlauf aus dem Gebäude gebracht, sodass dieses dort weiter kontrolliert abkühlen konnte“, erläutert der Sprecher. Über Brandursache und Schadenshöhe konnte er keine Angaben werden. Im Einsatz waren insgesamt etwa 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr.