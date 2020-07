Bestanden! : Sie alle haben ihr Abitur in der Tasche

Sie alle haben ihr Abitur in der Tasche

St. Wendel An der Dr.-Walter-Bruch-Schule in St. Wendel meisterten zahlreiche junge Leute erfolgreich ihren Abschluss.

In diesen Zeiten von Corona lief alles etwas anders. Trotzdem freuen sich die jungen Männer und Frauen über ihr Abitur am Beruflichen Oberstufengymnasiums der Dr.-Walter-Bruch-Schule in St. Wendel.