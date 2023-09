Fußball-Bezirksliga Folgt nach dem kleinen der große Derbysieg?

Das „große Derby“ ist das Aufeinandertreffen mit dem 1. FC Niederkirchen – und das steht an diesem Sonntag, 15 Uhr, in Hoof an. Die Gäste reisen als Tabellen-Zehnter an. Hoof-Osterbrücken ist mit zehn Punkten aus fünf Spielen Vierter. „Mit diesem Start sind wir zufrieden“, sagt Jung.