Klassik-Konzert in St. Wendel : Schumann-Abend mit Romanzen

St Wendel Im Saalbau St. Wendel wird es am 10. November klassisch mit den beiden italienischen Kammermusikern Marco Tezza und Paolo Ghidoni.

Marco Tezza wurde 1964 in Vicenza/Italien geboren. Sein Klavierstudium in seiner Heimatstadt schloss er mit einer Auszeichnung und lobender Erwähnung im Jahre 1984 ab. Außerdem studierte er Violine und Dirigieren. Zu seinen heutigen Aufgaben zählen auch Leitungen von „Master-Klassen“ an den wichtigsten Musikzentren weltweit. Bei Wettbewerben ist er ein gefragter Juror. Zudem darf er sich zu den Mitgliedern der Venetian Accademy of Arts and Science zählen und ist Professor für Klavier am „Conservatorio Pedrollo“ in Vicenza.