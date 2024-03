Bildung und Kultur Schüler lernen aus der Geschichte

Schülerinnen und Schüler Abschlussklassen der Fachoberschule und der Berufsfachschule der Dr.-Walter-Bruch Schule St. Wendel haben sich bei einer Klassenfahrt nach Prag auf eine bewegende Reise in die Vergangenheit begeben und dabei klare Bezüge zur heutigen Situation in Deutschland gezogen, wie es in einer Mitteilung der Schule heißt. Der Besuch des Konzentrationslagers Theresienstadt diente nicht nur der Geschichtsvermittlung, sondern auch als Appell unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt“.