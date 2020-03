Erfolg an der virtuellen Börse : Goldlocke scheffelt Geld und holt den Sieg

St. Wendel Schüler des St. Wendeler Gymnasiums Wendalinum schafften es beim Planspiel Börse ganz vorne aufs Treppchen.

Seit etlichen Jahren ist das Planspiel Börse ein fester Bestandteil im Schulprofil des Gymnasiums Wendalinum. Mit 22 Spielgruppen stellte die Schule in diesem Jahr auch die meisten Schülergruppen im Landkreis St. Wendel, wie ein Sprecher des Gymnasiums mitteilt. Vor allem in der Nachhaltigkeits-Wertung, die den Ertrag aus Aktien von nachhaltig ausgerichteten Unternehmen zählt, waren die Wendalinum-Schüler erfolgreich. Gleich drei Teams schafften es in dieser Wertung unter die fünf besten Mannschaften auf Kreisebene. Ganz oben auf dem Podium stand das Team „Goldlocke“. Teamchef Felix Geitlinger hatte bereits in einer anderen Mannschaft im vergangenen Jahr die Gesamtwertung gewonnen. „In diesem Jahr haben wir gezielt nachhaltige Aktien gekauft und unter anderem Wertpapiere von Kering, Allianz SE oder der Adidas AG in unser Portfolio aufgenommen“, sagt der Nachwuchs-Börsianer. Zusammen mit Emelie Klär und Johannes Steinbach schaffte er es, innerhalb von zehn Wochen das Grundkapital von 50 000 Euro auf 52 285,58 Euro zu steigern und dabei einen Nachhaltigkeits-Ertrag von 2158,74 Euro zu erzielen. Das brachte nicht nur den ersten Platz auf Kreisebene, sondern auch Platz vier auf Landesebene ein.