Am Samstag im Fernsehen : St. Wendeler Schüler wetteifern beim Tigerenten-Club

St. Wendel Schüler des St. Wendeler Gymnasiums Wendalinum messen sich mit Schülern der Steigerwaldschule in Ebrach.

Auch in der aktuellen Folge des „Tigerenten-Clubs“ treten wieder zwei Schulklassen von zu Hause aus gegeneinander an. Dieses Mal sind jeweils drei Schüler der Steigerwaldschule in Ebrach und des St. Wendeler Gymnasiums Wendalinum zugeschaltet. Ausgestrahlt wird die Sendung an diesem Samstag.

Während der Corona-Zeit spielen die Schulklassen von zu Hause aus mit. Per Schalte liefern sich die Teams der Tigerenten und Frösche einen Wettkampf. Unterstützt werden sie im neuen Studio durch zwei prominente Teampaten: Die Moderatorin der Sendung „Kummerkasten“, Clarissa Corrêa da Silva, und „Kann es Johannes?“-Moderator Johannes Büchs müssen sich in verschiedenen Spielen messen, um möglichst viele Notbremsen für das Finale auf der Rodeo-Ente zu ergattern.

Der neue „Tigerenten-Club“ wird am Samstag, 13. Juni, 10.45 Uhr, bei Kika ausgestrahlt. Wiederholt wird die Sendung am Sonntag um 7.05 Uhr bei Check Eins, dem Kinderprogramm im Ersten.

Der Tigerenten-Club ist eine Produktion des Südwestrundfunks für Kika und Das Erste. Seit mehr als 20 Jahren gibt es die Sendung. Zwei Schulklassen treten jeweils gegeneinander an, bis sich am Ende entscheidet, wer die Rodeo-Ente bezwingt und den Sieg mit nach Hause nimmt.

Für das Tigerenten-Team sind am Samstag Hannah, Tizian und Andreas von der Steigerwaldschule in Ebrach (Bayern) von zu Hause zugeschaltet. Dana, Amiel und Lara Marie sind per Schalte für das Frösche-Team vom Gymnasium Wendalinum in St. Wendel am Start. Die beiden Spiele-Teams wetteifern um den goldenen Tigerenten-Pokal und um Spendengelder für ein Hilfsprojekt.