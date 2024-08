Schleppertreffen in Eisweiler Zwei Tage Dieselduft unter der Brücke

Zwei Tage lang stand der Festplatz unter der B-41-Brücke bei Eisweiler ganz im Zeichen der Schlepperfreunde. Schon am Freitag ging es los mit „SR 3 Treffpunkt – Radio vor Ort“ zugunsten von Herzenssache. „Das war wirklich ein voller Erfolg und es hat einen riesen Spaß gemacht“, resümierte Cheforganisator Michael Josef Schmitt. Am Abend war für Stimmung mit der Band The Horse gesorgt.