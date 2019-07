Blaulicht : Männer schlagen sich wegen eines Autos

St. Wendel Zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern ist es am frühen Sonntagmorgen gegen 5.55 Uhr in der Luisenstraße in St. Wendel gekommen. Nach Angaben der Polizei, habe einer der Männer zuvor gegen ein geparktes Motorrad getreten und geschlagen.

Daraufhin sei der zweite Mann dazugekommen und habe den anderen Mann zusammengeschlagen. Danach entfernte er sich wieder von der Örtlichkeit.