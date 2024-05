Konzert in St. Wendel Sax-Quartett Para Vos gastiert im Kurhaus

Alle vier Bandmitglieder sind studierte Saxophonisten der Musikhochschule Frankfurt und bringen unterschiedlichste Erfahrungen in dieses Projekt ein – vom Jazzer bis zum Klassiker ist alles vertreten. Keine einfachen Bedingungen für die Gründung eines Quartetts, so könnte man meinen. Doch was im Winter 2007 als Experiment begann, wurde schnell zu einer Einheit, zu einer Band mit einem eigenen, charakteristischen Sound. So vielseitig wie die einzelnen Mitglieder ist auch das Repertoire von Para Vos: Bach bis Charlie Parker, Brahms bis Klezmer, Kurt Weill bis Sammy Nestico.