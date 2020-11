SZ-Serie über zwei Jung-Kommissare in St. Wendel : Was Will immer wollte

Kommissaranwärterin Saskia Will am Einsatzleittisch in der Polizeiinspektion St. Wendel. Hier ist sie in den Wach- und Streifendienst gestartet. Foto: Evelyn Schneider

St. Wendel In einer Serie begleitet die Saarbrücker Zeitung zwei Kommissaranwärter bei ihrem Start in den Beruf. Nach dem Studium ist die Inspektion in St. Wendel ihre erste Dienststelle. In diesem Teil stellen wir die 22-jährige Saskia Will vor.

Oberthal ist die sicherste Gemeinde im Saarland und ihre Heimat. Da passt es doch, dass sich Saskia Will von nun an für die Sicherheit in der Region einsetzt. Seit 23. Oktober ist die 22-jährige Kommissaranwärterin Teil des Teams der St. Wendeler Polizeiinspektion. Eine spannende Zeit. Und das nicht nur, weil die junge Frau hier im Wach- und Streifendienst in den Alltag als Polizistin startet, sondern ein bisschen auch wegen Corona. Das Virus erlaubte beispielsweise keine Kennenlernfeier oder eine große Runde zum Einstand. Daher lernt Saskia Will die Kollegen nun „tröpfchenweise“ kennen. „Sich so viele neue Gesichter, Namen und teilweise Spitznamen zu merken, ist schon schwierig, vor allem auch, weil ich die Kollegen meistens mit Maske sehe“, gesteht die 22-Jährige. Für sie ist die Dienststelle Neuland. Ihr Praktikum während des Studiums hat sie in Lebach absolviert.

Coronabedingt wurden in der St. Wendeler Inspektion die Schichten neu organisiert, gibt es strengere Zuordnungen, sodass nicht flexibel, sondern immer mit den gleichen Kollegen Dienst verrichtet wird. So reduzieren sich die Kontakte der Neuen zwangsweise auf ihre Schicht. Darüber hinaus gibt es Begegnungen allenfalls auf Distanz. Außerdem ist eine zentrale Aufgabe dazugekommen: Corona-Kontrollen. Im Zuge derer achten die Beamten beispielsweise am Bahnhof darauf, dass die Leute die dort vorgeschriebenen Masken tragen. Wer sich nicht daran hält, muss ein Verwarngeld von 50 Euro zahlen. Saskia Will hat beobachtet, dass hier schon mal Menschen mit der Polizei in Kontakt kommen, denen das völlig fremd ist. Nicht immer stoßen solche Kontrollen auf Verständnis. „Wir erledigen nun mal einen Auftrag auf der Grundlage unserer Zuständigkeiten nach der Corona-Verordnung. Als Polizisten vertreten wir Recht und Gesetz. Das ist ja nichts Persönliches von unserer Seite“, sagt Will. Ebenso versucht sie, mögliche Beleidigungen zu bewerten. „Die Wut mancher Bürger richtet sich gegen die Uniform, nicht gegen den Menschen, der drin steckt.“ Noch vor Beginn ihrer Ausbildung hat die 22-Jährige versucht, sich mental auf Beschimpfungen einzustellen, die speziell sie als Frau betreffen könnten. „In der Praxis habe ich so etwas aber noch nicht erlebt.“ Vielmehr glaubt sie inzwischen daran, dass es – je nach Einsatzlage – auch von Vorteil sein kann, Frau zu sein. Beispielsweise bei einer Schlägerei. „Männer messen sich gerne untereinander, ich als Frau bin keine Konkurrenz und daher vielleicht uninteressanter.“ Außerdem gebe es Situationen wie beispielsweise im Falle von häuslicher Gewalt, bei denen eine Polizistin wohl die bessere Ansprechpartnerin für das Opfer sei. „Frauen sind oft einfühlsamer und haben mehr Geduld“, sagt Will. Generell gebe es vor Ort immer eine Absprache unter den Kollegen, wer die Befragung übernimmt.

„Gewalt gegen Polizisten steigt“: Diese und ähnlich lautende Schlagzeilen gab es im Saarland bereits 2017, als Saskia Will ihr Studium an der Fachhochschule für Verwaltung des Saarlandes begann. Zweifel an diesem Weg gab es für sie dennoch nicht. „Schon in der Grundschule hat sich der Wunsch, Polizistin zu werden, festgesetzt“, verrät die junge Frau. Es sei ihr wichtig gewesen, die Einstellung direkt nach dem Abitur zu schaffen. Daher hat sie sich nicht nur im Saarland, sondern auch bei der Polizei in Rheinland-Pfalz und Hessen beworben. „Es macht mir Spaß, im Team zu arbeiten, ich liebe Sport und die Abwechslung. Das alles bietet das Leben als Polizistin, in dem man immer wieder neue Situationen erlebt. Es gibt nichts Vergleichbares“, sagt sie überzeugt. Ihre Familie habe ihre Berufswahl immer unterstützt. „Auch wenn meine Mama vor jeder Nachtschicht sagt: Pass auf dich auf“, verrät die 22-Jährige und lacht. Ein besonderer Moment sei die Vereidigungsfeier gewesen, als alle Anwärter ihre Uniformen trugen. „Jeder war so stolz“, schwärmt Will.

Die künftigen Beamten durften zwei Wunsch-Dienststellen angeben, an denen sie gerne in den Polizeialltag starten würden. Bei Saskia Will stand auf Platz eins: St. Wendel. „Hier kenne ich mich gut aus. Das ist beispielsweise am Einsatzleittisch ein Vorteil. Wenn ein Einsatz aufläuft, kann ich den Ort direkt einordnen“, begründet Will ihre Wahl. Sie weiß um die Herausforderungen, die der Beruf mit sich bringt und hat sich vorgenommen: Was im Dienst passiert, bleibt auf der Dienststelle.

Was nicht heißt, dass Polizeiarbeit in ihrem Privatleben so gar keine Rolle spielt, aber eben anders. „Bei mir gibt es nur Krimis, auch wenn mein Freund gerne mal eine Komödie schauen würde“, sagt Saskia Will und lacht.